The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.01.2026.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2026

ISIN Name

IE000GUOATN7 BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

IE000U99N3V1 BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

IE0000X2DXK3 BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

IE000NXQKHU1 BlackRock Asset Management Ireland Ltd.





