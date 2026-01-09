The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.01.2026.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2026
.
ISIN Name
IE000GUOATN7 BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
IE000U99N3V1 BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
IE0000X2DXK3 BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
IE000NXQKHU1 BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
