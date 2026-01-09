Portugals Regierung stellt 17,6 Millionen Euro für ein neues Förderprogramm zur Anschaffung von Elektroautos, elektrischen Zweirädern wie Pedelecs, Motorrädern und Rollern sowie für Ladestationen bereit. Die Förderung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2025. Damit werden neben neuen auch bereits gekaufte Fahrzeuge gefördert. Anträge können seit dem 29. Dezember über den portugiesischen Umweltfonds "Fundo Ambiental" eingereicht werden und sind noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net