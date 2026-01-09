Feststoffbatterien könnten schon bald die typischen Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt ersetzen. Doch bis es soweit ist, sind noch einige technische Hürden zu nehmen. Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI haben nun eine neue Methode präsentiert, die die Produktion vereinfachen soll. In der Theorie sind Festkörperbatterien den herkömmlichen Lithium-Ionen gleich doppelt überlegen: Zum einen enthalten sie keine brennbaren flüssigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net