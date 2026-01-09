US-Präsident Donald Trump hat sich vorgenommen, die USA zur Krypto-Supermacht zu machen. Seit seinem Amtsantritt hat sich der regulatorische Wind im Land gedreht, zudem hat er einige umstrittene Figuren aus der Kryptowelt begnadigt. Sam Bankman-Fried, Gründer und Ex-CEO der Pleitebörse FTX, kann allerdings nicht auf die Gnade des Präsidenten hoffen.In einem Interview mit der New York Times hat Trump eine Begnadigung des verurteilten FTX-Gründers Sam Bankman-Fried ausgeschlossen, als er von den Reportern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär