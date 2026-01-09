© Foto: Matias Delacroix - APDer überraschende Machtwechsel in Venezuela hat die Öl- und Aktienmärkte zu Jahresbeginn aufgeschreckt. Über die Chance und Risiken für Anleger geht es in einer neuen Folge von "Börse, Baby!"Während Autofahrer an der Zapfsäule steigende Preise spüren, stellt sich für Investoren vor allem eine Frage: Entsteht hier neue Fantasie für Ölaktien - oder ist Vorsicht angebracht? An den Börsen folgte zunächst die typische Reflexbewegung. Ölkonzerne legten zu, allen voran Chevron, dessen Aktie zeitweise zweistellig gewann. Der Grund: Chevron ist aktuell der einzige große US-Konzern mit Sondergenehmigung, der noch operativ in Venezuela tätig ist. Andere Unternehmen wie Exxon Mobil oder ConocoPhillips …Den vollständigen Artikel lesen
