Vancouver, British Columbia, 6. Januar 2026 / IRW-Press / Planet Green Metals Inc. ("Planet Green" oder das "Unternehmen") (CSE: PGR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Mid Atlantic Capital Associates Ltd. ("Mid Atlantic") einen Kreditrahmenvertrag unterzeichnet hat. Mid Atlantic hat zugestimmt, Planet Green den Zugang zu einer Finanzierung in Höhe von bis zu 150.000 CAD zu gewähren und das Unternehmen damit bei seinen laufenden betrieblichen Initiativen und bei der Weiterführung seiner strategischen Zielsetzungen zu unterstützen.

Der Kreditrahmen wird gemäß den Bedingungen einer bestehenden allgemeinen Sicherheitenvereinbarung ("GSA") zwischen den Vertragsparteien bereitgestellt. Vorauszahlungen im Rahmen dieser Vereinbarung werden zu einem Zinssatz verzinst, der mit der GSA vereinbar ist. Es gelten die üblichen Sicherheiten, Vereinbarungen und Bedingungen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der gewährte Kreditrahmen das anhaltende Vertrauen von Mid Atlantic Capital Associates in die Strategie, in das Führungsteam und in den Wachstumskurs von Planet Green Metals zum Ausdruck bringt und dem Unternehmen bei der Sondierung von Geschäftschancen und der Umsetzung seines Geschäftsplans größere finanzielle Flexibilität bietet.

"Dieser Kreditrahmen zeugt von der starken Übereinstimmung zwischen Planet Green Metals und Mid Atlantic Capital Associates", so Sean Flynn, Chief Operating Officer von Planet Green Metals Inc. "Die verbindliche Zusage einer Kreditlinie verschafft uns zusätzliche Flexibilität und Zuversicht - gerade jetzt, wo wir weiter an Dynamik gewinnen und mit Hochdruck an der Umsetzung der kurz- und langfristigen Ziele des Unternehmens arbeiten."

In Verbindung mit der Einrichtung des Kreditrahmens werden keinerlei Vermittlungsprovisionen oder Boni ausgezahlt.

Neuigkeiten aus dem Board of Directors

Planet Green gibt ferner bekannt, dass Herr Robert Coltura mit sofortiger Wirkung aus dem Board of Directors des Unternehmens ausgeschieden ist.

"Im Namen des Board und des Managementteams möchte ich Robert aufrichtig für seine Beiträge und Verdienste um Planet Green Metals danken", erklärt Chief Executive Officer Jeremy Brett. "Wir schätzen seine Zeit und seine Fachkenntnisse, die er mit dem Unternehmen geteilt hat, sehr und wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben weiterhin viel Erfolg."

Im Namen von Planet Green Metals Inc.

Jeremy Brett

Chief Executive Officer

Sean Flynn

Chief Operating Officer

Tel: 250-857-2237

E-Mail: sdflynn@hotmail.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82427Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82427&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA72703V1004Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.