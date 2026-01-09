US-Arbeitsmarktdaten (NFP) enttäuschen - Fed-Zinsen, DAX-Rekorde, Bitcoin und Aktien unter der Lupe

Anzeige / Werbung

Die ersten US-Arbeitsmarktdaten des Jahres 2026 stehen im Fokus - und wir kommentieren sie live. Sie gelten als wichtiger Gradmesser für die künftige Zinspolitik der US-Notenbank Fed und liefern zugleich neue Argumente in der Debatte um die mögliche Nachfolge von Jerome Powell ab Mai. Während der S&P 500 und der Dow Jones bereits neue Rekordhochs markieren konnten, zog auch der DAX kräftig nach: Mit dem Ausbruch über die Marke von 24.700 Punkten wurde eine mehrmonatige Seitwärtsphase beendet und der Weg für weiteres charttechnisches Potenzial geebnet. Passend zum positiven saisonalen Umfeld erreichte der deutsche Leitindex im Tagesverlauf sogar ein neues Allzeithoch nahe 25.300 Punkten.

Die frischen US-Daten selbst fielen jedoch schwächer aus als erwartet. Nur 50.000 neue Stellen, deutliche Abwärtsrevisionen der Vormonate und dennoch eine sinkende Arbeitslosenquote sorgten für ein gemischtes Bild - mit überraschend positiven Reaktionen an den Märkten. US-Futures legten zu, während Gold, Silber, Euro-Dollar und Bitcoin vergleichsweise ruhig blieben. Im weiteren Verlauf analysierten wir zentrale Chartmarken mit dem NanoTrader und warfen einen Blick auf ausgewählte Aktien: von der Korrektur bei Tesla über die anhaltende Konsolidierung bei Palantir und Nvidia bis hin zu neuen Impulsen bei Baidu, FedEx und Amazon. Ein spannender Mix aus Makro, Charts und Einzeltiteln, der Anleger:innen auch zum Jahresstart reichlich Orientierung bietet.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Weitere Werte diskutieren wir gern mit Dir am nächsten Montag um 10:30 Uhr im Wochenausblick.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.