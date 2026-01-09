Die Edelmetallmärkte stehen am Freitagnachmittag unter Strom. Eine explosive Mischung aus der Eskalation im Iran und neuen Impulsen vom US-Arbeitsmarkt treibt Anleger massenhaft in die "sicheren Häfen". Erfahren Sie hier, warum die Rekordjagd bei Gold und Silber jetzt in die heiße Phase geht.Die Preise für Gold und Silber sind am Freitagnachmittag nach dem US-Arbeitsmarktbericht und wegen der sich zuspitzenden Lage im Iran kräftig gestiegen und steuern beide auf ihre jeweiligen Rekordkurse zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär