Eli Lilly bringt die KI-Plattform TuneLab auf Schrodingers Software. Biotechs erhalten direkten Zugang zu Modellen, die die Wirkstoffsuche beschleunigen sollen.Der Biotech-Softwareanbieter Schrodinger kooperiert mit dem Pharmakonzern Eli Lilly. Gemeinsam bringen die Partner Lillys Plattform für Künstliche Intelligenz, TuneLab, in Schrodingers Wirkstoffdesign-Software LiveDesign. Das teilte Schrodinger am Freitag mit. Reuters berichtete zuerst darüber. Direkter Zugang für Biotech-Firmen Durch die Integration erhalten Biotechnologie-Unternehmen einen unmittelbaren Zugang zu TuneLab. Die Plattform nutzt Künstliche Intelligenz, um die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen. Schrodinger …
