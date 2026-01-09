Vicki Hollub, Chefin des US-amerikanischen Öl- und Gas-Riesen Occidental Petroleum, sagte kürzlich eine baldige Ölknappheit voraus. Als Hauptgründe dafür nannte sie die unzureichenden Investitionen der globalen Ölförderer und die sich leerenden Öllager. Höchst auffällig: Zuletzt war zu beobachten, dass die Aktienkurse der großen Ölproduzenten den Preisverfall des "Schwarzen Goldes" nicht mehr mitgemacht haben und sogar zulegen konnten.In der Vergangenheit war dies nahezu immer ein vorlaufender Indikator ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär