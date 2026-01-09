© Foto: wO-DALL·EScharfe Warnungen der US-Regierung, eingefrorene Hilfen und politische Spannungen - doch Südafrika ist seit einem Jahr nicht zu bremsen. Aktien und Währung feiern eine der stärksten Rallyes seit Jahrzehnten.Für Südafrika war 2025 ein Jahr der Gegensätze. Politisch geriet das Land zunehmend ins Visier der US-Regierung, die Pretoria wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen kritisierte und sogar per Executive Order wirtschaftliche Hilfen einstellte. Ökonomisch jedoch bewies das Land bemerkenswerte Widerstandskraft - und stellte unter Beweis, dass es auch ohne Rückendeckung aus Washington erfolgreich agieren kann. Und die Rallye hält an. An den Finanzmärkten wurde diese Eigenständigkeit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE