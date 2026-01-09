Der DAX stürmt zum Wochenabschluss auf ein neues Allzeithoch bei 25.281 Punkten. Schwache US-Arbeitsmarktdaten befeuern die Zins-Hoffnungen und lassen die Sorgen um die drohende Iran-Eskalation vorerst in den Hintergrund rücken. So sah die Handelswoche für den deutschen Leitindex im Detail aus. Ein durchwachsener Arbeitsmarktbericht aus den USA hat die Rekordjagd im DAX am Freitag weiter angetrieben. In der Spitze stieg der deutsche Leitindex erstmals bis auf 25.281 Punkte und ging letztlich 0,53 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
