Neue kostenlose Freischaltung von Liquidität ohne Verkauf von Kryptowährung oder vorzeitige Liquidation. Nullzinskredit (ZiC) bietet vom ersten Tag an einen klaren Rückzahlungspfad mit eingebauter Verlustabsicherung für zusätzliches Vertrauen.

Nexo, die führende Plattform für digitale Assets, meldete heute die Einführung von Zero-interest Credit (ZiC) bzw. Nullzinskredit, der jetzt als Vorzeigelösung zur Nexo Credit Line hinzukommt. ZiC verschafft Inhabern von Bitcoin und Ethereum Zugang zu Liquidität mit 0 Zinsen für eine feste Laufzeit ohne Risiko einer vorzeitigen Zwangsliquidation.

Strukturierte Nullzinsdarlehen waren bisher über die privaten und OTC-Services von Nexo verfügbar und wurden von den Privatkanälen von Nexo genutzt. Jetzt sind sie über Nullzinskredit (ZiC) breit verfügbar. Im Jahr 2025 hat ZiC den Kunden Zugang zu Liquidität in Höhe von mehr als 140 Millionen USD verschafft.

Vielseitig einsetzbare Lösung für Investoren, Händler und Firmen

Nullzinskredit wurde für Kunden entwickelt, die Liquidität suchen, ohne ihre langfristige Positionierung zu opfern. ZiC unterstützt Inhaber von BTC und ETH, die nicht verkaufen, wohlhabende Investoren, die das Timing steuerpflichtiger Termine managen oder größere Käufe finanzieren, aktive Händler, die Marktchancen ohne definiertes Risiko verfolgen, und Firmen, die digitale Werte zur Finanzierung des Betriebs oder strategischer Pläne nutzen möchten.

Speziell für sorgenfreie Nutzung

ZiC ermöglicht eine hohe Kalkulierbarkeit, die bei kryptobesicherten Darlehen selten zu finden ist. Anstatt den Beleihungsauslauf (LTV) zu überwachen oder marktbestimmte Liquidation zu fürchten, leihen die Kunden jetzt mit 0 Prozent Zinsen mit einer Struktur, die intakt bleibt. Jede ZiC-Position kommt mit einem vorgegebenen Rückzahlungspfad, der ab dem ersten Tag voll sichtbar ist. Die Kunden wählen die Laufzeit und den Betrag, und der eingebaute Mindestrückzahlungspreis von ZiC stellt sicher, dass das Darlehen nicht mitten in der Laufzeit liquidiert werden kann, während der maximale Rückzahlungspreis die Kunden in die Lage versetzt, Gewinne bis zu dieser Höhe zu arretieren. Bei der Fälligkeit erfolgt die Rückzahlung ganz problemlos mit der Option, in Stablecoins zu bezahlen oder mit Sicherheiten, je nach Marktposition im Verhältnis zum vorgegebenen Bereich. Und sollten die Kunden sich für fortgesetzte Exposition entscheiden, dann ermöglicht ZiC Renewal auch eine Verlängerung der Vereinbarung zu aktualisierten Bedingungen, ohne das Darlehen aufzulösen oder neu einzurichten.

"Darlehensnehmer möchten heute eine Liquidität, die kosteneffizient, klar und nicht mit der Unsicherheit eines Liquidationsrisikos behaftet ist", erklärte Elitsa Taskova, Chief Product Officer bei Nexo. "Nullzinskredit gibt ihnen genau das Gewünschte eine vollumfänglich vorgegebene Darlehensstruktur, auf die sie sich von Anfang bis Ende verlassen können.

Ein neuer Standard für ein verantwortungsvolles Kryptokreditwesen

Wenn die Nachfrage nach Darlehen zunimmt und bedeutende digitale Werte ihre Rolle als branchenweit stärkste Sicherheitsgrundlage konsolidieren, dann verschiebt sich der Markt von zinsbestimmten Krediten zu strukturierten Modellen, die Vorhersehbarkeit und kundenseitige Kontrolle priorisieren. Kryptobesicherte Darlehen beliefen sich im 3. Quartal 2025 auf 73,59 Milliarden USD, ein Anstieg von 38,5 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal und höher als die vorige Zyklusspitze1 was eine stärkere Sicherheitsqualität und tiefergreifende institutionelle Teilnahme widerspiegelt.

Als Vorreiter kryptobesicherter Kredite und heute die Nr. 2 der Kryptodarlehensgeber weltweit2 ist Nexo weiterhin ein Mitgestalter der Branche. ZiC positioniert Nexo an vorderster Front einer verantwortungsvollen Kreditinnovation und liefert eine Lösung, die für die Darlehenslandschaft in ihrer derzeitigen Form maßgeschneidert ist.

Über Nexo

Nexo ist eine führende Plattform für digitale Assets, wo Kunden ihre Kryptowerte vermehren, verwalten und abziehen können. Unsere Mission ist es, die nächste Generation des Wohlstands einzuläuten, indem wir uns auf den Erfolg unserer Kunden und maßgeschneiderte Lösungen für den Aufbau von dauerhaften Werten konzentrieren. Unser Kundendienst ist rund um die Uhr aktiv.

Seit 2018 bietet Nexo zukunftsorientierten Kunden in über 150 Rechtsgebieten einzigartige Möglichkeiten. Mit einem verwalteten Vermögen von über 11 Milliarden US-Dollar und einem Transaktionsvolumen von über 371 Milliarden US-Dollar schaffen wir nachhaltigen Wert für Millionen Menschen weltweit. Unsere All-in-One-Plattform kombiniert fortschrittliche Technologie mit einem kundenorientierten Ansatz und bietet hochrentable flexible und festverzinsliche Sparprodukte, kryptogestützte Kredite, ausgefeilte Trading-Tools und Liquiditätslösungen, darunter die erste Krypto-Debit-/Kreditkarte. Auf der Grundlage fundierter Branchenexpertise, eines nachhaltigen Geschäftsmodells, einer robusten Infrastruktur, strenger Sicherheitsvorkehrungen und globaler Lizenzen steht Nexo für Innovation und langfristigen Wohlstand.

