Freitag, 09.01.2026
Dow Jones News
09.01.2026 18:45 Uhr
MÄRKTE EUROPA/DAX und Euro-Stoxx-50 auf Rekordhoch - Minen- und Ölwerte fest

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX und Euro-Stoxx-50 auf Rekordhoch - Minen- und Ölwerte fest

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss nach oben. Schon früh im Jahr stehen mögliche Fusionen auf der Agenda, aber auch Übernahmen und Börsengänge dürften mit Blick auf die exzellente Stimmung am Kapitalmarkt und der hohen Liquidität an Fahrt gewinnen. Nach der jüngsten Rally bei den Metallen gilt "big is beautiful" und so verhandeln Glencore und Rio Tinto erneut über einen möglichen Zusammenschluss. Daneben ging es vor allem für Technologie- und Ölwerte nach oben. Damit war der DAX am Berichtstag mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 25.262 Punkte der Underperformer in Europa. Dennoch markierte der Index bei 25.281 Punkten ein Rekordhoch.

Der Euro-Stoxx-50 stieg dagegen um 1,6 Prozent auf 5.997 Punkte - auch getrieben vom Technologiesektor. Der Index markierte ebenfalls ein Allzeithoch. Die mögliche Fusion befeuerte zudem den Bergbausektor - auch Ölwerte zeigten sich fest und schoben so den Stoxx-50 um 1,4 Prozent nach oben.

Der US-Arbeitsmarkt läuft nicht mehr so rund, wie vor einem Jahr. Die US-Notenbank hat nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, wegen des schwächeren Arbeitsmarkts Spielraum für eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik. "Aus Sicht der Arbeitsmarktentwicklung hat die US-Notenbank Raum für mehr Zinssenkungen als es die Projektionen der Fed derzeit vorsehen. Wir gehen nach wie vor von drei Zinssenkungen im laufenden Jahr aus".

Rio Tinto und Glencore vor möglicher Fusion

Rio Tinto (-3%) und Glencore(+9,6%) verhandeln über eine Fusion, aus der das weltweit größte Bergbau-Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar hervorgehen könnte. Der aktuelle Wettlauf um Kupfer und andere wichtige Metalle begünstigt derzeit große Übernahmen in der Branche. Damit wird eine Fusion wieder aufgegriffen, die erstmals vor rund einem Jahr diskutiert wurde. Damals begannen die USA und andere Länder, ihre Lieferketten für Metalle und Mineralien neu zu ordnen. "Im Kern geht es um den Wettlauf um Kupfer und andere natürliche Ressourcen - was sich meiner Ansicht nach auch auf geopolitischer Ebene widerspiegelt, etwa in Trumps Vorstoß in Richtung Venezuela und Grönland", hieß es von Marktstratege Neil Wilson von Saxomarkets. Analysten glauben, dass BHP (-1%) einer Fusion der beiden zum größten Rohstoffkonzern der Welt nicht tatenlos zusehen werde. Es könnte mithin ein Bieterstreit drohen.

Geopolitik treibt Ölpreis

Die Geopolitik stand beim Ölpreis im Fokus. Neu ist hier die politische Unsicherheit im Iran, wo sich die Proteste wohl weiter ausbreiten. Diese haben sich über Nacht verschärft, und es sieht so aus, als könnte sich die Lage weiter zuspitzen - ein möglicher Regimewechsel würde erhebliche geopolitische Risiken sowie Risiken für die Energiemärkte mit sich bringen. Rohöl der Sorte Brent stieg über 63,50 US-Dollar, der Sub-Index der Ölwerte legte um 2,5 Prozent zu Bei den Einzelwerten zogen BP und Shell um bis zu 3 Prozent an.

Mit Aufschlägen von 3,5 Prozent führten Technologiewerte in Europa die Gewinnerliste an. Stützend wirkten die jüngsten Umsatzzahlen von TSMC. Diese sind im Dezember laut Equita mit einem Zuwachs von 20 Prozent weit über der Schätzung von 13 Prozent geblieben. Nach Einschätzung der Analysten dürfte vor allem der Bereich High-Performing-Computing (HPC), der Chips für KI-Anwendungen produziert, für die Zuwächse verantwortlich sein.

Zudem hat Teamviewer (+4,4%) vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Meldung wirke stabilisierend, da keine weitere operative Verschlechterung sichtbar werde und sich für 1E erstmals ein konstruktives Signal zeige, so die DZ Bank. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.997,47       +1,6%        +1,9% 
Stoxx-50        5.085,28       +1,4%        +2,0% 
Stoxx-600         609,67       +1,0%        +2,0% 
XETRA-DAX       25.261,64       +0,5%        +2,6% 
FTSE-100 London    10.044,69       k.A.        +1,9% 
CAC-40 Paris      8.362,09       +1,4%        +1,2% 
AEX Amsterdam       988,17       +2,4%        +1,4% 
ATHEX-20 Athen     5.590,16       +0,2%        +4,3% 
BEL-20 Bruessel     5.240,44       +0,2%        +3,0% 
BUX Budapest     116.510,12       +0,5%        +5,0% 
OMXH-25 Helsinki    5.799,86       +0,5%        +2,2% 
ISE NAT. 30 Istanbul  12.200,95       k.A.        +7,3% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.740,50       +1,4%        +6,7% 
PSI 20 Lissabon     8.520,34       +0,4%        +2,7% 
IBEX-35 Madrid     17.649,00       -0,0%        +1,7% 
FTSE-MIB Mailand    45.719,26       +0,1%        +1,6% 
OBX Oslo        1.606,76       +0,8%        -0,3% 
PX Prag        2.749,73       -0,0%        +2,4% 
OMXS-30 Stockholm    2.974,60       +1,2%        +1,9% 
WIG-20 Warschau     3.275,88       +1,3%        +1,6% 
ATX Wien        5.403,24       -0,2%        +1,6% 
SMI Zuerich      13.421,82       +0,5%        +0,6% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Do, 17:02  % YTD 
EUR/USD          1,1634    -0,2%   1,1659   1,1666  -0,8% 
EUR/JPY          183,85    +0,5%   182,88   183,00  -0,7% 
EUR/CHF          0,9321    +0,1%   0,9311   0,9318  +0,0% 
EUR/GBP          0,8675    -0,0%   0,8677   0,8678  -0,5% 
USD/JPY          158,03    +0,8%   156,85   156,86  +0,0% 
GBP/USD          1,3410    -0,2%   1,3437   1,3442  -0,2% 
USD/CNY          7,0078    -0,2%   7,0189   7,0183  -0,1% 
USD/CNH          6,9749    -0,1%   6,9814   6,9823  +0,1% 
AUS/USD          0,6682    -0,3%   0,6703   0,6698  +0,4% 
Bitcoin/USD       91.503,85    +0,4% 91.128,35 90.814,10  +2,9% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,56    57,76   +3,1%    1,80  +1,1% 
Brent/ICE          63,71    61,99   +2,8%    1,72  +2,4% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.510,97   4.476,70   +0,8%   34,27  +3,6% 
Silber           80,27    77,00   +4,2%    3,27  +8,0% 
Platin          1.974,15   1.948,43   +1,3%   25,72 +11,1% 
Kupfer            5,92     5,80   +2,2%    0,13  +1,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 12:13 ET (17:13 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
