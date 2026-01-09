© Foto: Richard B. Levine - Sipa USAJahrelang trugen Wohlhabende den Konsum. Jetzt kippt die Stimmung auch bei Top-Verdienern. Das ist kein Gefühl mehr - sondern ein handfestes Risiko für Wachstum und Märkte.Selbst wohlhabende Amerikaner beginnen, sich spürbar mehr Sorgen um ihre Jobs zu machen - ein Signal, das Ökonomen als potenziell gefährlich für die US-Wirtschaft einstufen. Neue Daten von Morning Consult zeigen, dass sich die Verbraucherstimmung zuletzt deutlich eingetrübt hat, besonders bei Haushalten mit hohem Einkommen. Der Gesamtindex zur Verbraucherstimmung fiel in der vergangenen Woche um 2,1 Punkte. Treiber war ein massiver Einbruch um 10,5 Punkte bei Erwachsenen mit einem Jahreseinkommen von über 100.000 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE