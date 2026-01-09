Koordinierte Aktivitäten in Großbritannien unterstreichen das anhaltende Engagement von Xsolla, alles für die Videospiel-Community in Europa zu organisieren

Xsolla, ein weltweit tätiges Videospiel-Handelsunternehmen, das Entwicklern bei der Markteinführung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele hilft, kündigt heute ein umfassendes Programm mit Veranstaltungen und Aktionen in ganz Großbritannien an, die vom 10. bis 22. Januar 2026 stattfinden werden. Dieser koordinierte Programmplan spiegelt die anhaltenden Investitionen von Xsolla in das britische und europäische Spiele-Ökosystem wider. Xsolla nutzt einen entscheidenden Moment im globalen Spielekalender und bringt Entwickler, Partner und Kreative durch Partnerschaften, Live-Events, Thought Leadership und den Aufbau von Communities zusammen.

"Die Veranstaltung Pocket Gamer Connects London bringt eine der vielfältigsten und zukunftsorientiertesten Communities der globalen Mobilspielbranche zusammen", so Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer. "Wir sind hier, um alles für die Videospielbranche aufzubauen, indem wir Entwicklern dabei helfen, großartige Ideen in dauerhafte Geschäfte umzuwandeln über Plattformen, Regionen und Communities hinweg. Nachdem wir an Tausenden von Handyspielen gearbeitet haben, werden wir neue Wege vorstellen, wie Entwickler ihre Reichweite vergrößern, ihre Direktvertriebsstrategien stärken und nachhaltige Einnahmen erzielen können. Mit dem Start der weltweiten Tournee von Fachveranstaltungen 2026 in London möchten wir eine Community schaffen, die Entwicklern und Programmierern dabei hilft, ihre Handyspiele den Spielern rund um die Welt zur Verfügung zu stellen, damit diese spielen und zahlen können wie sie möchten."

Das Programm beginnt am 10. Januar mit dem öffentlichkeitswirksamen Auftritt des FC Stevenage in Luton Town, bei dem das dritte Trikot des Vereins mit dem neuen Xsolla-Branding erstmals zum Einsatz kommt und eine mehrjährige Partnerschaft fortgesetzt wird, die bis zur Saison 2027/28 reichen wird. Die Partnerschaft geht über die Markenpräsenz an Spieltagen hinaus und umfasst digitale und Community-Aktivitäten über die offiziellen Kanäle des Vereins, die Fußballfans und Gamer gleichermaßen zusammenbringen und Xsolla dabei helfen, Communities über die Grenzen von Fanclubs und Plattformen hinweg zu unterstützen.

Ein zentraler Moment findet vom 19. bis 20. Januar in The Brewery in London statt, wo Xsolla als Titanium-Sponsor bei der jährlichen PGC London-Veranstaltung auftreten wird, zu der mehr als 3.000 Teilnehmer erwartet werden, zu denen Entwickler, Publisher, Investoren und Branchenführer aus Großbritannien, Europa und der ganzen Welt gehören.

Der Stand von Xsolla in The Brewery präsentiert die neue Marke und dient als Treffpunkt für Entwickler von Mobil- und Multiplattform-Spielen, um Kontakte zu knüpfen und zu erfahren, wie sie 2026 erfolgreich starten, wachsen und gewinnen können. Der Stand befindet sich in T02 im 2. Stock von The Brewery.

Die Führungskräfte von Xsolla werden den Programmteil "Unlocking Web Shops" moderieren, der interaktive Sitzungen umfasst, deren Schwerpunkt darauf liegt, Entwicklern dabei zu helfen, ihre Reichweite zu vergrößern, Zahlungswege zu optimieren und nachhaltige Umsatzmöglichkeiten durch das globale Webshop-Ökosystem und die E-Commerce-Lösungen des Unternehmens zu erschließen.

Zu den wichtigsten Themen und Angeboten der PGC London gehören:

Aufbau genrespezifischer Ökosysteme im Internet: Zwei Veranstaltungen für Entwickler mobiler Spiele mit allen wichtigen Informationen zum Direktvertrieb. Die Spielregeln haben sich geändert, insbesondere bei Android. Sam Gaglani, Executive Vice President, Business Development, wird eine Podiumsdiskussion und einen Workshop mit Partnern veranstalten, um zu erläutern, wie man einen erfolgreichen genrespezifischen Webshop aufbaut und etabliert.

Zwei Veranstaltungen für Entwickler mobiler Spiele mit allen wichtigen Informationen zum Direktvertrieb. Die Spielregeln haben sich geändert, insbesondere bei Android. Sam Gaglani, Executive Vice President, Business Development, wird eine Podiumsdiskussion und einen Workshop mit Partnern veranstalten, um zu erläutern, wie man einen erfolgreichen genrespezifischen Webshop aufbaut und etabliert. Direktvertriebsstrategien: Wie Entwickler durch Webshops und E-Commerce-Tools, die auf ein globales Publikum zugeschnitten sind, die Beziehungen zu ihren Spielern festigen und den langfristigen Wert steigern können.

Wie Entwickler durch Webshops und E-Commerce-Tools, die auf ein globales Publikum zugeschnitten sind, die Beziehungen zu ihren Spielern festigen und den langfristigen Wert steigern können. Ratschläge zu globalen Zahlungen: Einblicke in regionale Zahlungspräferenzen, die Vereinfachung des Bezahlvorgangs und die Gewinnung neuer Spieler durch lokalisierte Erlebnisse.

Einblicke in regionale Zahlungspräferenzen, die Vereinfachung des Bezahlvorgangs und die Gewinnung neuer Spieler durch lokalisierte Erlebnisse. Tools und Dienstleistungen für Entwickler: Ressourcen, die Unternehmen aller Größen dabei helfen können, die operativen und kommerziellen Herausforderungen bei der weltweiten Einführung und Skalierung von Spielen zu meistern.

Um mehr über die Teilnahme von Xsolla an der PGC London 2026 zu erfahren oder Lösungen für Ihr Spiel zu entdecken, besuchen Sie: https://xsolla.pro/PGCLondon2026

