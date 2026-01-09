Sierra Madre Gold and Silver: Interview at La Guitarra & Insight into the Acquisition of Del Toro
© 2026 Swiss Resource Capital
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|1,220
|1,240
|20:17
|1,230
|1,260
|20:17
Sierra Madre Gold and Silver: Interview at La Guitarra & Insight into the Acquisition of Del Toro
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|19:46
|Sierra Madre Gold and Silver: Interview at La Guitarra & Insight into the Acquisition of Del Toro
|Sierra Madre Gold and Silver: Interview at La Guitarra & Insight into the Acquisition of Del Toro
► Artikel lesen
|Di
|Sierra Madre Gold and Silver - Tripling Production by 2027
|Sierra Madre Gold and Silver - Tripling Production by 2027
► Artikel lesen
|18.12.25
|XFRA 409: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
|FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME...
► Artikel lesen
|18.12.25
|Sierra Madre Gold and Silver gibt Vereinbarung zum Erwerb der Del Toro-Silbermine von First Majestic Silver und gleichzeitige Emission von Zeichnungsrechtszertifikaten im Wert von 50 Millionen Dollar bekannt
|NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
Erweiterung des Portfolios von Sierra Madre um eine zweite produktionsbereite...
► Artikel lesen
|18.12.25
|XFRA 409: AUSSETZUNG/SUSPENSION
|DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSIERRA MADRE GOLD...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SIERRA MADRE GOLD AND SILVER LTD
|1,260
|+6,78 %