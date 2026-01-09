Der Euro zieht nach Osten - und mit ihm neue Börsenchancen. Warum Osteuropa für Anleger plötzlich spannend wird, wo Risiken lauern und weshalb Märkte wie Polen und Bulgarien jetzt genauer hinschauen lassen.Während Westeuropa mit Wachstumssorgen kämpft, entstehen an den Börsen Osteuropas neue Chancen. Für Investoren ist die Euro-Einführung in Bulgarien zum 1. Januar mehr als Symbolpolitik: Wechselkursrisiken und Transaktionskosten entfallen, die Preistransparenz steigt, der Markt wird erstmals für viele Euro-Investoren investierbar. Genau darin liegt laut Volker Schilling, Chef von Greiff Capital Management, der Reiz - denn osteuropäische Märkte sind bislang deutlich unterinvestiert. …Den vollständigen Artikel lesen
