Mit zwei weitreichenden Anordnungen binnen weniger Tage mischt sich US-Präsident Donald Trump plötzlich in den US-Immobilienmarkt ein. Prompt fallen die Kurse von Immobilien- und Beteiligungsgesellschaften. Welche Idee steckt dahinter? Donald Trump ist immer für eine Überraschung gut. Aber dass der Mann, der sein Vermögen selbst auf einem (zum Teil ererbten) Immobilienimperium aufgebaut hat, als US-Präsident ausgerechnet Spekulanten am Häusermarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
