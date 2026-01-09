© Foto: P.L. - unsplash.comWie aus Daten des chinesischen Branchenverbands hervorgeht, stagnierten Chinas Autoverkäufe 2025. Das E-Auto-Wachstum schwächt sich deutlich ab, während Exporte hoch bleiben.Wie der chinesische Branchenverband CPCA am Freitag mitteilte, haben Chinas Autoverkäufe 2025 an Schwung verloren und werden damit einen Abwärtstrend fortsetzen, während die robusten Exporte von Elektrofahrzeugen im Jahr 2025 wahrscheinlich nicht anhalten konnten. Wie Daten des chinesischen Pkw-Verbandes zeigen, stieg der Absatz von Pkw auf dem größten Automobilmarkt der Welt im Jahr 2025 um 3,9 Prozent. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Wachstum von 5,3 Prozent im Jahr 2024 und das langsamste Wachstum seit drei …Den vollständigen Artikel lesen
