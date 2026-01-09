Die erfolgsverwöhnte Apple-Aktie steckt in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten und steuert auf ein Negativ-Jubiläum zu, das Anleger bis in das Jahr 1991 zurückblicken lässt. Während der breite Markt von Rekord zu Rekord eilt, scheint dem iPhone-Konzern im neuen Börsenjahr völlig die Puste auszugehen. Trader fragen sich nun gleichermaßen, ob dies der Beginn einer größeren Korrektur ist oder eine Einstiegschance markiert.Der Blick auf die Kurstafeln bereitet Apple-Aktionären derzeit wenig Freude. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
