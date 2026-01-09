Die US-Märkte feiern weiterhin einen glanzvollen Start in das neue Jahr und treiben den S&P 500 auf ein frisches Allzeithoch, der Dow Jones verfehlt das Rekordhoch nur knapp. Schwache Arbeitsmarktdaten wecken bei Anlegern die Hoffnung auf zügige Zinssenkungen der Fed. Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für steigende Kurse an den US-Börsen gesorgt. Der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
