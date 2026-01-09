DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.276 Punkte

DOW JONES--Im Windschatten der freundlich tendierenden Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag ihre Gewinne noch geringfügig ausgebaut. Nachrichtlich war es erneut sehr ruhig.

Baywa zeigten sich am Abend wenig bewegt, nachdem das Unternehmen die sofortige Ablösung des CEO mitgeteilt hatte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.276 25.262 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 09, 2026 16:23 ET (21:23 GMT)

