Bei thesaurierenden ("wiederanlegenden") ETFs und Fonds wird auch im nächsten Jahr für Anleger wieder die Vorabpauschale fällig. Die Bundesbank hat den maßgeblichen Zinssatz nun bekannt gegeben. Diese Punkte sind wichtig Der Hintergrund: Das Investmentsteuergesetz soll die ungleiche Behandlung von gemanagten Fonds und ETFs, die vereinnahmte Dividendenzahlungen ausschütten, gegenüber Fonds, die Kapitalerträge ansammeln und wieder anlegen (thesaurieren), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE