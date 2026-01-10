Nach dem traditionell eher ruhigen Handel über die Feiertage und den Jahreswechsel startet das neue Börsenjahr freundlich. Insbesondere der DAX zeigt sich weiterhin dynamisch, erreichte ein neues Allzeithoch und sprang über die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke. In diesem Umfeld profitiert ein Titel aus dem Raumfahrtbereich besonders. Anleger konnten in nur 11 Tagen über 75 Prozent Gewinn einstreichen.Weltraumaktien rücken für weitsichtige Anleger zunehmend in den Fokus, weil sich der einst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
