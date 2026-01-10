Einen besseren Start ins neue Börsenjahr hätten sich Oklo-Aktionäre kaum wünschen können. Nachdem die Oklo-Aktie bereits in den ersten fünf Handelstagen des Jahres um +36% zulegte, schoss sie am Freitag um weitere +8% nach oben. Was steckt hinter der Mega-Performance des US-Nukleartechnologieunternehmens und können Anleger mit einer Fortsetzung rechnen? Partnerschaft mit Meta Platforms Auslöser des Kurssprungs der Oklo-Aktie zum Wochenschluss war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
