* Brandheißes Signal bei Silber
Liebe Leser,
in den vergangenen Tagen seit Weihnachten, die ich eigentlich mit der Familie und Freunden zubringen wollte, zog es mich als ambitionierten Finanzanalysten dann doch an den Schreibtisch. Bei den großen Aktienindizes hat sich zwar nicht viel bewegt und klare Hinweise auf die weiteren Kursverläufe sind an dieser Stelle bisher ausgeblieben. Bei Edelmetallen und Rohstoffen ist die Lage aber jetzt schon so spannend wie seit Jahren nicht mehr.
Meiner Meinung nach steht uns ein turbulentes Börsenjahr 2026 voller großartiger Chancen und dramatisch unterschätzter Risiken bevor. Ich und mein Team werden unsere Krisensicher Investieren-Leser nach einem außergewöhnlich erfolgreichen Jahr mit sehr hohen Kursgewinnen auch durch 2026 begleiten und dabei weiterhin auf unsere erprobten und bewährten Prognosemodelle und Indikatoren vertrauen.