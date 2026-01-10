Die Stadtwerke Weimar haben zwölf neue Ladepunkte in der Stadt in Betrieb genommen. Neben zehn AC-Lademöglichkeiten wurden auch zwei DC-Ladepunkte geschaffen. Die neuen Standorte sollen sich an zentralen Verkehrs- und Alltagswegen befinden. So stehen seit Ende letzten Jahres zwei AC-Ladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten Am Graben zur Verfügung. In der Rudolf-Breitscheid-Straße wurde eine weitere AC-Ladesäule mit zwei Ladepunkten in Betrieb genommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
