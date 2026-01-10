Der Silberpreis setzt seine spektakuläre Rallye fort und die wallstreetONLINE Community diskutiert nun über die Hintergründe und mögliche Zukunftsszenarien.In der ersten Woche des Jahres 2026 war wenig überraschend erneut Silber der am heißesten diskutierten Wert im wallstreetONLINE Forum. Der Rohstoff erlebt derzeit eine bemerkenswerte Rallye und stellt dabei andere "Klassiker" auf diesem Gebiet wie Gold, Platin oder Palladium in den Schatten. So legte der Silberpreis in den letzten drei Monaten um knapp 60% zu, während es bei Gold "nur" gut 10% waren (Platin: 41%, Palladium: 31%). In der Diskussion zum Thema Silber wurden seit Montag über 600 Postings verfasst und der Preis für eine Unze …Den vollständigen Artikel lesen
