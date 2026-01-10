Gold Analyse & Prognose: Bullisches Grundmomentum!

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 03/2026 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass Gold Ende des letzten Jahres im Rahmen des scharfen Rücksetzers direkt an die SMA20 (aktuell bei 4.391,4 US-Dollar) gelaufen ist und sich im Bereich dieser Linie stabilisieren konnte. Es hat einige Handelstage gedauert, bis sich das Edelmetall gesammelt hat und wieder in Richtung Norden laufen konnte. Vier der fünf Tageskerzen in der abgelaufenen Handelswoche sind positiv.

Das Chartbild hat sich damit wieder aufgehellt. Solange das Edelmetall per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten das Allzeithoch und darüber der Bereich bei 4.618/21 US-Dollar, bzw. bei 4.640/45 US-Dollar sein.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 10.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

?? Goldpreis Rückblick (05.01.2026 - 09.01.2026)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen der betrachteten Handelswoche bei 4.420,1 US-Dollar. Damit notierte Gold 54,80 US-Dollar unter dem Niveau der Vorwoche, lag jedoch 88,70 US-Dollar über dem Wochenschluss vom Freitag.

