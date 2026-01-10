Wochenrückblick - Starker Jahresauftakt

Werbung
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.
Zum Jahresauftakt zeigt sich die deutsche Industrie zweigeteilt: Während schwache US-Exporte für einen starken Einbruch der deutschen Gesamtexporte sorgten, führte ein Rekordplus bei Großaufträgen aus dem Rüstungssektor für den dritten Produktionszuwachs in Folge. Parallel dazu setzt US-Präsident Trump auf eine expansive Strategie für das Wahljahr 2026. Neben einer massiven Aufstockung des Militärbudgets auf 1,5 Billionen Dollar sollen gezielte Milliarden-Ankäufe von Hypothekenanleihen die Zinsen drücken und die Wohnkosten rechtzeitig vor den Midterms im November senken. Unternehmensnachrichten kamen unter anderem von Warner Bros, Zalando und Thyssenkrupp.
Globaler Aktienmarkt - DAX und US-Indizes mit Rekordständen
Der Dax erreichte diese Woche jeden Tag ein neues Allzeithoch und notierte etwa 2,5 Prozent über dem Schlusskurs der Vorwoche. Auch der S&P 500 sowie der Dow Jones erreichten diese Woche neue Rekordstände. Der Nasdaq-100 Index sowie der S&P 500 schlossen am Donnerstagabend etwa 1 Prozent über dem Niveau der Vorwoche. Der Dow Jones verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Zugewinn von rund 1,8 %.
Was war auf politischer Ebene wichtig?
US-Präsident Donald Trump strebt für das Jahr 2027 eine Erhöhung der Militärausgaben um 50 Prozent an, womit das Budget 1,5 Billionen Dollar erreichen soll. Zudem wurde am Donnerstag bekannt, dass der Präsident Fannie Mae und Freddie Mac angewiesen hat, Hypothekenanleihen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Ziel dieser Maßnahme ist es laut der Administration, die Hypothekenzinsen und damit die monatlichen Wohnkosten vor den Zwischenwahlen (Midterms) im November 2026 zu senken.
Was war in konjunktureller Hinsicht wichtig?
Die US-Wirtschaft verlor Ende 2025 deutlich an Schwung: Im Dezember wurden lediglich 50.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, womit die Arbeitslosenquote auf 4,4 % sank. In Deutschland zeigt sich derweil ein gespaltenes Bild: Während schwache US-Exporte im November für ein Minus der Gesamtexporte um 2,5 % sorgten, boomt die Binnenkonjunktur. Dank massiver Rüstungsaufträge stieg die deutsche Industrieproduktion im selben Monat um 5,6 %, das kräftigste Plus seit einem Jahr.
Was waren wichtige Unternehmensnachrichten?
Am Mittwoch veröffentliche Warner Bros einen Aktionärsbrief, in dem der Konzern seine Aktionäre auffordert, das feindliche Übernahme-Angebot von Paramount abzulehnen. In einem Brief erklärte der Warner-Vorstand, das Angebot sei weiterhin "unzureichend, insbesondere angesichts des ungenügenden Mehrwerts, den es bieten würde". Somit sei es schlechter als die Vereinbarung mit Netflix.
Am Donnerstag teilte der Modehändler Zalando mit, dass dieser bis Ende September dieses Jahres sein ältestes Logistikzentrum in Erfurt schließen möchte. Davon sind 2.700 Mitarbeiter betroffen. Zalando ordnet nach der Übernahme des Wettbewerbers About You im vergangenen Jahr sein Logistiknetz neu und will die Kapazitäten "bedarfsgerecht ausrichten und zukunftssicher aufstellen", heißt es in der Mitteilung.
Die Titel des Stahlkonzerns thyssenkrupp stiegen am Mittwoch um fast sieben Prozent. Der Grund: Thyssenkrupp könnte seine Stahlsparte in mehreren Schritten an den indischen Konzern Jindal Steel International verkaufen, sagten vier mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.
Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Werbehinweise
Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Lizenzhinweise
"DAX", "TecDAX", "MDAX", "VDAX-NEW", "SDAX", "DivDAX", "X-DAX" und "GEX" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.
EURO STOXX 50, STOXX 50, STOXX 600 und seine Marken, STOXX Europe 600 Oil & Gas, STOXX Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50 DVP, EURO STOXX Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.
Der "S&P 500" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's und S&P sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.
Nasdaq und Nasdaq-100 Index sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.
Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.
Der "Dow Jones Industrial Average" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's und S&P sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average.
Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf