© Foto: adobe.stock.comPaukenschlag zum Wochenschluss! Der Silberpreis nimmt wieder die 80 US-Dollar ins Visier. Die temporäre Schwäche könnte vor ihrem Abschluss stehen. Etwas Gewaltiges rollt auf Silber zu. Silberpreis aktuell: Warum der Markt jetzt besonders explosiv ist Die letzten Handelstage waren von einer großen Volatilität geprägt. Für den Silberpreis ging es auf und ab. Die Tagesschwankungen waren mitunter beachtlich. Dennoch zeigte sich schnell, dass die Marke von 70 US-Dollar eine große Bedeutung für den Silbermarkt hat - der vermeintliche Korrekturboden scheint gefunden. Zuletzt verstärkte Silber wieder die Bemühungen auf der Oberseite. Der Druck im Kessel steigt. Sollte der Deckel wegfliegen, könnte …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE