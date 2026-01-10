Charles Schwab - SCHW: Pullback mit Bullenflagge zum 20er-EMA!

Unterstützungszone bei 100 USD!

Plattformmodell als Wachstumsmotor von Charles Schwab (SCHW). Attraktive Infrastruktur aus Brokerage, Banking und Vermögensverwaltung

Charles Schwab (SCHW) - ISIN US8085131055

Rückblick: Im Chartbild der Charles-Schwab-Aktie erkennen wir, dass die ehemalige Widerstandszone bei 100 USD jetzt als Unterstützung fungiert. Das Wertpapier erreichte in der vergangenen Wochen ein neues Allzeithoch und setzte dann mit einer schönen Bullenflagge zum 20er-EMA zurück. Das Halbjahresplus liegt bei circa 9 Prozent.

Charles-Schwab-Aktie: Chart vom 09.01.2026, Kürzel: SCHW Kurs: 100.17 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Eine weitere Stabilisierung oberhalb der grünen Linie wäre wünschenswert. Mit dem nächsten Bounce visieren wir das zuvor genannte Allzeithoch an.

Mögliches bärisches Szenario

Die "magische" 100-USD-Marke und die 20-Tagelinie stellen eine solide Unterstützungen dar. Würdne diese nachhaltig verletzt werden, wäre dies ein klares Warnsignal, das wir nicht ignorieren sollten.

Meinung

Charles Schwab hat sich still und leise vom klassischen US-Broker zur ausgewachsenen Investment-Plattform gemausert. Statt nur Orders auszuführen, bündelt das Unternehmen heute Trading, ETF-Sparen, Optionen, Robo-Advisory, Vermögensverwaltung und Banking in einem einzigen digitalen Ökosystem. Kostenlose Aktien- und ETF-Trades sind dabei eher Köder als Geschäftsmodell - das Geld verdient Schwab vor allem über Zinsmargen, eigene Produkte und Beratung. Mit leistungsfähigen Profi-Tools wie thinkorswim, automatisierten Analysen und zunehmend KI-gestützten Funktionen spricht man sowohl Einsteiger als auch Heavy Trader an. Die enorme Kundenzahl sorgt für Skaleneffekte, die neue Wettbewerber kaum nachbauen können. Unterm Strich positioniert sich Schwab nicht als hippe Trading-App, sondern als solide All-in-one-Finanzmaschine - und genau dieses Plattformmodell gilt als zentraler Treiber für Umsatz, Stabilität und langfristigen Aktienwert. Für 2025 erwartet das Unternehmen wieder einen zweistelligen Gewinnzuwachs. Unter dem Strich kommen wir zu einer bullischen Gesamteinschätzung.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 178.00 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 762.24 Millionen USD

Meine Charles Schwab ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/charles-schwab-corp-wie-der-us-broker-sein-plattform-flaggschiff-fuer/68472453

Veröffentlichungsdatum: 10.01.2026

Autor: Thomas Canali

