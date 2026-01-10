Anzeige
Samstag, 10.01.2026
Gold-Superzyklus 2026: Der Countdown zu einer der heißesten Gold-Stories 2026 hat begonnen
WKN: 874171 | ISIN: US8085131055 | Ticker-Symbol: SWG
Tradegate
09.01.26 | 20:34
86,25 Euro
-0,83 % -0,72
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
ratgeberGELD.at
10.01.2026 13:39 Uhr
324 Leser
Charles Schwab - SCHW: Pullback mit Bullenflagge zum 20er-EMA!

Unterstützungszone bei 100 USD!

Plattformmodell als Wachstumsmotor von Charles Schwab (SCHW). Attraktive Infrastruktur aus Brokerage, Banking und Vermögensverwaltung

Charles Schwab (SCHW) - ISIN US8085131055

Rückblick: Im Chartbild der Charles-Schwab-Aktie erkennen wir, dass die ehemalige Widerstandszone bei 100 USD jetzt als Unterstützung fungiert. Das Wertpapier erreichte in der vergangenen Wochen ein neues Allzeithoch und setzte dann mit einer schönen Bullenflagge zum 20er-EMA zurück. Das Halbjahresplus liegt bei circa 9 Prozent.

Charles-Schwab-Aktie: Chart vom 09.01.2026, Kürzel: SCHW Kurs: 100.17 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Eine weitere Stabilisierung oberhalb der grünen Linie wäre wünschenswert. Mit dem nächsten Bounce visieren wir das zuvor genannte Allzeithoch an.

Mögliches bärisches Szenario

Die "magische" 100-USD-Marke und die 20-Tagelinie stellen eine solide Unterstützungen dar. Würdne diese nachhaltig verletzt werden, wäre dies ein klares Warnsignal, das wir nicht ignorieren sollten.

Meinung

Charles Schwab hat sich still und leise vom klassischen US-Broker zur ausgewachsenen Investment-Plattform gemausert. Statt nur Orders auszuführen, bündelt das Unternehmen heute Trading, ETF-Sparen, Optionen, Robo-Advisory, Vermögensverwaltung und Banking in einem einzigen digitalen Ökosystem. Kostenlose Aktien- und ETF-Trades sind dabei eher Köder als Geschäftsmodell - das Geld verdient Schwab vor allem über Zinsmargen, eigene Produkte und Beratung. Mit leistungsfähigen Profi-Tools wie thinkorswim, automatisierten Analysen und zunehmend KI-gestützten Funktionen spricht man sowohl Einsteiger als auch Heavy Trader an. Die enorme Kundenzahl sorgt für Skaleneffekte, die neue Wettbewerber kaum nachbauen können. Unterm Strich positioniert sich Schwab nicht als hippe Trading-App, sondern als solide All-in-one-Finanzmaschine - und genau dieses Plattformmodell gilt als zentraler Treiber für Umsatz, Stabilität und langfristigen Aktienwert. Für 2025 erwartet das Unternehmen wieder einen zweistelligen Gewinnzuwachs. Unter dem Strich kommen wir zu einer bullischen Gesamteinschätzung.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 178.00 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 762.24 Millionen USD
  • Meine Charles Schwab ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/charles-schwab-corp-wie-der-us-broker-sein-plattform-flaggschiff-fuer/68472453
  • Veröffentlichungsdatum: 10.01.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
