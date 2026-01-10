Die Börse hat schon oft Lehrstücke in menschlicher Gier und Risiko geschrieben. Wir zeigen die zehn heftigsten Aktienabstürze weltweit, welche Summen dabei vernichtet wurden - und erklären die Ursachen der Verluste. Die Börse lockt mit schnellen Gewinnen, doch immer wieder führen Gier, Überbewertung oder Managementfehler zu dramatischen Kursstürzen. Aktuell warnt sogar Goldman Sachs davor, dass die hohen Bewertungen, vor allem an den US-Märkten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
