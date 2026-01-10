Der deutsche Aktienmarkt hat die Ankündigung neuer schuldenfinanzierter Investitionsprogramme mit einer Rallye gefeiert. Doch laut Roger Peeters, von PFP Advisory, war dieser Anstieg nur ein Vertrauensvorschuss.Die Börse habe erwartete Effekte vorweggenommen, während in der realen Wirtschaft bislang kaum etwas davon angekommen sei, so Marktexperte Peeters im Gespräch mit wO TV. Zwar seien die angekündigten Infrastrukturmaßnahmen grundsätzlich konsistent eingepreist worden, doch ihr tatsächlicher Einfluss auf Unternehmen, Zeitpunkt und Umfang blieben offen. Für Leitindizes wie DAX und MDAX hängt der weitere Kursverlauf stark davon ab, ob es der Politik gelingt, die Investitionen mit echten …Den vollständigen Artikel lesen
