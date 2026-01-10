Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Blue Moon Metals Inc. und Aurania Resources Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.01.2026, 18:55 Uhr Zürich/Berlin Die Verschuldung vieler Staaten, die niedrigen US-Zinsen und nicht endende geopolitische Querelen werden ebenso wie starke Zentralbankkäufe den Goldpreis auch in Zukunft antreiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
