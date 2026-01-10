- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Axo Copper Corp. und Mogotes Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.01.2026, 18:31 Uhr Zürich/Berlin Laut Schätzungen soll sich die Produktionsmenge bei den erneuerbaren Energien bis 2030 in etwa verdoppeln. Das wäre dann ungefähr die Hälfte der weltweiten Stromproduktion. Auch muss Strom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
