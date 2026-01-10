Chatbots sind bei Jugendlichen besonders beliebt. Viele fühlen sich von ihnen sogar besser verstanden als von Freund:innen oder Familie. Diese parasozialen Beziehungen bergen aber auch erhebliche Risiken. Wie Konkurrent OpenAI wurden auch Google und das KI-Startup Character.AI in den USA wegen einer möglichen Mitschuld am Suizid mehrerer Jugendlicher verklagt. Laut einem Bericht der New York Times hat eine Mutter jetzt zugestimmt, ihre Klage gegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n