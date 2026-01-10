Trump schließt Begnadigung für Sam Bankman-Fried endgültig aus

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit The New York Times klare Worte gefunden und eine Begnadigung für den verurteilten FTX-Gründer Sam Bankman-Fried ausgeschlossen. Damit setzt er ein deutliches politisches Zeichen und beendet Spekulationen, die den Kryptomarkt seit Jahren begleiten. Bankman-Fried verbüßt derzeit eine 25-jährige Haftstrafe wegen Betrugs und Verschwörung im Zusammenhang mit dem Kollaps von FTX.

Keine Gnade für den FTX-Gründer

Trump betonte, dass er keinerlei Pläne habe, Sam Bankman-Fried zu begnadigen - eine Entscheidung, die sich klar von früheren Fällen mit Krypto-Bezug abhebt. Während in der Vergangenheit teilweise Milde bei anderen prominenten Persönlichkeiten der Branche gezeigt wurde, zieht der Präsident hier eine harte Linie.

Der FTX-Zusammenbruch bleibt eines der größten Vertrauensdesaster der Kryptogeschichte. Die Verurteilung im November 2023 und die anschließende 25-jährige Haftstrafe im März 2024 haben den Fall endgültig juristisch zementiert. Trumps Statement schließt nun auch die letzte politische Hintertür.

Regulatorische Grenzen und Marktsignale

Die Wahrscheinlichkeit einer Begnadigung war bereits an Prognosemärkten wie Kalshi auf unter zehn Prozent gesunken. Trumps Aussage unterstreicht eine klare Differenzierung: Unterstützung für die Krypto-Branche ja - aber keine Toleranz für massive finanzielle Straftaten.

Bankman-Frieds Team setzt nun ausschließlich auf den Rechtsweg. Berufungsverfahren und im Extremfall eine Klage vor dem Obersten Gerichtshof bleiben die einzigen realistischen Optionen - allerdings mit langen Wartezeiten und hoher Unsicherheit.

Bitcoin Hyper Presale: Neuer Start nach dem FTX-Desaster

Der FTX-Kollaps hat das Vertrauen in zentralisierte Plattformen nachhaltig erschüttert und den Weg für dezentralere, sicherere Alternativen geebnet. Genau hier positioniert sich Bitcoin Hyper ($HYPER) als vielversprechende Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit hoher Geschwindigkeit und DeFi-Funktionen verbindet, ohne die Kern-Sicherheit des Netzwerks zu gefährden.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.