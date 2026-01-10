XRP in der entscheidenden "langweiligen" Zone: Der nächste große Ausbruch könnte bevorstehen

Zu Jahresbeginn 2026 zeigt XRP ein klassisches Muster: Der Kurs bewegt sich in einer engen Spanne, die Volatilität nimmt ab und der Markt wirkt auf den ersten Blick ruhig. Für erfahrene Trader ist genau diese Phase jedoch hochspannend - sie signalisiert oft die Ansammlung von Energie, die sich früher oder später in einem deutlichen Ausbruch entlädt.

Die aktuelle Preiszone und ihre Bedeutung

Die "langweilige" Zone bei XRP erstreckt sich derzeit grob zwischen 1,84 und 2,10 US-Dollar, mit besonders wichtigen Reaktionspunkten um 1,85 bis 1,90 Dollar als Unterstützung und 2,30 bis 2,40 Dollar als Widerstand. In diesem Bereich testet der Markt wiederholt wichtige Levels, was zu schnellen Impulsen und Rücksetzern führt.

Diese Konsolidierung ist kein Zufall, sondern typisch für Phasen, in denen Käufer und Verkäufer um die Vorherrschaft ringen. Je länger die Range hält und je mehr Liquidität sich an den entscheidenden Marken sammelt, desto stärker kann die anschließende Bewegung ausfallen - sei es nach oben oder unten.

Spot-ETFs und regulatorische Klarheit als entscheidende Treiber

Spot-XRP-ETFs bleiben 2026 einer der größten potenziellen Katalysatoren. Nach anfänglichen Zuflüssen gab es Anfang Januar bereits Nettoabflüsse von rund 40,8 Millionen US-Dollar, was kurzfristig Druck erzeugt und die Range weiter verdichten kann. Langfristig könnten institutionelle Zuflüsse jedoch für strukturelle Nachfrage sorgen.

Parallel dazu hat die endgültige Klärung des Ripple-Falls mit der SEC für spürbare Erleichterung gesorgt. Die reduzierte Rechtsunsicherheit senkt den Risikoabschlag und ermöglicht es großen Marktteilnehmern, Positionen entspannter aufzubauen - ein klassischer Treiber für den Übergang von Seitwärtsbewegung zu Trend.

Bitcoin Hyper Presale: Alternative mit Infrastruktur-Narrativ

Während XRP seine nächste Richtung in der aktuellen Zone vorbereitet, rückt Bitcoin Hyper ($HYPER) als Bitcoin-Layer-2-Lösung in den Fokus. Das Projekt zielt darauf ab, Bitcoin-Transaktionen deutlich schneller und günstiger zu machen sowie DeFi- und dApp-Funktionen direkt ins Bitcoin-Ökosystem zu bringen.

