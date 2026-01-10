VanEck-Prognose schockt: Bitcoin bei 2,9 Millionen Dollar bis 2050 möglich

Bitcoin notiert weiter stabil über 90.000 US-Dollar, doch der große Ausbruch lässt noch auf sich warten. Langfristig sehen renommierte Analysten jedoch ein enormes Potenzial. VanEck betrachtet Bitcoin inzwischen als aufstrebendes monetäres Reserve-Asset und rechnet in ihrem Basisszenario mit einem Kurs von rund 2,9 Millionen US-Dollar bis zum Jahr 2050.

Warum VanEck Bitcoin bei 2,9 Millionen Dollar sieht

Die Prognose von VanEck basiert auf einem klassischen Capital-Market-Assumptions-Modell, das Bitcoin nicht als Spekulationsobjekt, sondern als strukturelles Finanz-Asset bewertet. Im Basisszenario gehen die Analysten von einer jährlichen Rendite von etwa 15 Prozent aus, was über 25 Jahre zu einem Preis von ungefähr 2,9 Millionen Dollar pro Bitcoin führen würde.

Zwei zentrale Annahmen tragen diese Rechnung: Bitcoin könnte sich als neutrale Settlement-Layer für 5-10 Prozent des globalen Handels etablieren und gleichzeitig mit etwa 2,5 Prozent Anteil in die Reserven von Zentralbanken einziehen. Selbst im pessimistischen Szenario liegt der Preis 2050 noch bei rund 130.000 Dollar - deutlich über dem aktuellen Niveau.

Bitcoin als sinnvoller Portfolio-Baustein

Trotz hoher Volatilität macht Bitcoin aus Portfolioperspektive Sinn. Die niedrige Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und sogar Gold kann das Gesamtrisiko eines Portfolios senken und die risikobereinigte Rendite (Sharpe Ratio) deutlich verbessern.

VanEck empfiehlt bereits eine Allokation von 1-3 Prozent Bitcoin in einem klassischen 60/40-Portfolio. Historische Daten zeigen, dass genau in diesem Bereich die besten Ergebnisse erzielt wurden. Zudem reagieren Bitcoin-Kurse immer stärker auf globale Geldmengenentwicklung und fiskalische Instabilität - ein Trend, der die Rolle als "Liquiditäts-Schwamm" weiter festigt.

