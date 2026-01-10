TAMPA, Florida, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International hat heute die Entwürfe seiner ersten "Global Standards for Business Education" (Globale Standards für die Wirtschaftsausbildung) sowie der "Accounting Accreditation Standards 2026" (Akkreditierungsstandards für Rechnungswesen) veröffentlicht. Business Schools, Fakultäten, Studierende, Arbeitgeber, Hochschulverbände und weitere Akteure weltweit sind dazu eingeladen, ihr Feedback einzureichen.

Die neuen Global Standards for Business Educationstellen eine Überarbeitung der bewährten Accreditation Standards der AACSB dar. Sie sind darauf ausgerichtet, allen Business Schools als Orientierung zu dienen - nicht nur jenen, die bereits eine AACSB-Akkreditierung besitzen. Die Standards bieten einen weltweit anerkannten Rahmen, den jede Institution nutzen kann, um die strategische Entwicklung zu steuern, die Leistungsfähigkeit zu stärken und Engagement gegenüber Lernenden, Arbeitgebern und Akteuren des Hochschulwesens nachzuweisen.

Die Veröffentlichung erfolgt pünktlich zum 110-jährigen Jubiläum der AACSB und spiegelt die Weiterentwicklung der Organisation darin wider, wie sie Qualität und Wirkung der Wirtschaftsausbildung weltweit vorantreibt.

"An die Management-Ausbildung werden heute höhere Anforderungen gestellt als je zuvor: Sie muss Lernende auf eine dynamische Wirtschaft vorbereiten, praxisrelevantes Wissen generieren und zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen", erklärte Lily Bi, Präsidentin und CEO von AACSB International. "Diese Entwürfe sind eine Einladung an die Weltgemeinschaft, ein modernes, praxisnahes und werteorientiertes Regelwerk mitzugestalten, das Exzellenz in unterschiedlichsten Missionen und Kontexten unterstützt. Wir ermutigen alle Beteiligten, diese Entwürfe zu prüfen und ihr Feedback zu teilen, damit die finalen Standards widerspiegeln, worauf es in der Ausbildung in den Bereichen Wirtschaft und Rechnungswesen heute ankommt und in welche Richtung sie sich entwickeln muss."

Die vorgeschlagenen Standards der AACSB erscheinen in einer Zeit, in der die Wirtschaftsausbildung unter verstärkter Beobachtung steht und die Erwartungen steigen - von eindeutigeren Belegen für Lernerfolge bis hin zu einer stärkeren Verzahnung von Lehrplan, Forschung und gesellschaftlicher Wirkung. "Die Einführung der Global Standards for Business Education unterstreicht die Rolle der AACSB als globaler Standardsetzer und stärkt das gesamte Ökosystem der Wirtschaftsausbildung", so Stephanie Bryant, Executive Vice President und Chief Accreditation Officer von AACSB International. Sie betonte, dass die Entwürfe den Schulen "einen klaren und anpassungsfähigen Rahmen zum Qualitätsnachweis" bieten und "kontinuierliche Verbesserungen beschleunigen". Die neuen Global Standards for Business Education und die 2026 Accounting Standards sollen Bildungseinrichtungen helfen, mit den sich wandelnden Bedürfnissen der Lernenden, dem Umbruch in der Arbeitswelt und dem raschen technologischen Wandel umzugehen und gleichzeitig einen einheitlichen globalen Maßstab für Qualität und kontinuierliche Verbesserung zu setzen.

Die Kernpunkte der Entwürfe

Die Entwürfe der Standards legen den Schwerpunkt auf die auftragsorientierte, ergebnisbezogene Qualität in drei Kernbereichen:

Strategisches Management: Abstimmung von Strategie, Governance und Ressourcen zur Unterstützung langfristiger Qualität und kontinuierlicher Verbesserung.

Abstimmung von Strategie, Governance und Ressourcen zur Unterstützung langfristiger Qualität und kontinuierlicher Verbesserung. Studienerfolg: Stärkung der Anforderungen an Lehrpläne, die Sicherstellung des Lernerfolgs und digitale Agilität.

Stärkung der Anforderungen an Lehrpläne, die Sicherstellung des Lernerfolgs und digitale Agilität. Wirkungsorientierte Konzepte: Förderung des wissenschaftlichen Einflusses sowie des akademischen und professionellen Engagements.





Die Standards zielen darauf ab, eine Vielzahl von institutionellen Modellen und regionalen Kontexten zu unterstützen und gleichzeitig eine gemeinsame globale Sprache für Qualität in der Management-Ausbildung beizubehalten.

Mehr erfahren

Die AACSB veranstaltet am 12. Januar 2026 ein Webinar, in dem die wichtigsten vorgeschlagenen Änderungen an den Business- und Accounting-Akkreditierungsstandards erläutert werden. Hier registrieren

So können Sie teilnehmen

Die AACSB bittet Stakeholder, die Entwürfe der ersten Global Standards for Business Education und 2026 Accounting Accreditation Standards zu prüfen und Kommentare per Umfragebis zum 7. Februar 2026 einzureichen. Die Rückmeldungen werden in die Überarbeitung und Finalisierung der Standards 2026 einfließen.

Über AACSB

AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und verbindet Lehrende, Lernende und Unternehmen, um die nächste Generation großartiger Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit mehr als 2.000 Mitgliedsorganisationen und über 1.000 akkreditierten Business Schools weltweit ist die AACSB das größte Netzwerk für Wirtschaftsausbildung der Welt. Durch ihre globalen Standards, ihre Akkreditierung und ihre Vordenkerrolle fördert die AACSB Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt den Einfluss auf die Management-Ausbildung.

aacsb.edu

mediarelations@aacsb.edu