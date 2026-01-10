© Foto: OpenAINeben chinesischen Robotik-Unternehmen gelten auch die USA als Technologieführer bei humanoiden Robotern. Industrie- und Logistikeinsätze stehen dabei aktuell noch im Fokus, der Markt wächst rasant.Neben chinesischen Robotik-Unternehmen treiben auch US-Unternehmen die Entwicklung humanoider Roboter voran. Zu den führenden Akteuren zählen Tesla mit dem Roboter Optimus, Boston Dynamics sowie Agility Robotics, die vor allem industrielle und logistische Anwendungen adressieren. Zwar liegen US-Hersteller bei der Massenproduktion hinter China zurück, gelten aber als technologisch führend. Laut Citigroup könnte der Markt für humanoide Roboter bis 2050 auf 648 Millionen Einheiten anwachsen. Hier …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE