E-Auto-Akku ohne kritische Mineralien? Iondrive, BYD und CATL forschen an Lithium-Nachfolger

Die Batteriebranche befindet sich im Übergang zu neuen Energiespeicherlösungen, die über klassische Lithium-Ionen-Technik hinausgehen. Zentrale Stränge dieser Entwicklung sind zum einen Festkörper-Batterien, die potenziell höhere Energiedichten, mehr Sicherheit und Lebensdauer bieten. Zum anderen Natrium-Ionen-Batterien, deren Rohstoffbasis breit verfügbar ist und die kosteneffiziente Alternativen zu Lithium-basierten Systemen darstellen könnten. Diese Trends prägen die strategischen Ausrichtungen großer Batteriehersteller und stehen im Fokus von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Marktchance: Festkörper- und Natrium-Ionentechnologien

Im Batteriemarkt gelten Festkörperbatterien als eine potenzielle nächste Generation, die flüssige Elektrolyte durch feste ersetzen und so Sicherheit, Energiedichte und Lebensdauer verbessern könnte. Hersteller und Forscher weltweit streben an, diese Technologie in Serienproduktion zu bringen, auch wenn die Umstellung auf industrielle Maße noch Herausforderungen bereithält. Festkörperbatterien gelten als Ziel vieler Entwicklungsprogramme, weil sie Vorteile bei Energiedichte, Lebensdauer und Sicherheit versprechen, obwohl es derzeit noch technische und Kostenhürden gibt.

Parallel dazu gewinnen Natrium-Ionen-Batterien an Interesse. Natrium ist ein Rohstoff, der in großen Mengen verfügbar und deutlich günstiger als Lithium ist, was die Abhängigkeit von kritischen Materialien verringern kann. Diese Technologie wird bereits kommerziell weiterentwickelt und adressiert insbesondere preisbewusste Märkte und Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Energiedichte, etwa im stationären Energiespeicherbereich oder günstigeren Elektrofahrzeugen.

Iondrive Limited: Fokus auf Batterierecycling und innovative Energiespeicher

Iondrive Limited (WKN A3E1X8, ISIN AU0000305542) konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Batterietechnologien, vor allem im Bereich Batterierecycling und Materialrückgewinnung. Iondrive arbeitet an Projekten, die darauf abzielen, kritische Rohstoffe aus Altfahrzeugbatterien und Elektronikschrott effizient zurückzugewinnen und für die Herstellung neuer Energiespeicher nutzbar zu machen. Diese Aktivitäten sollen Versorgungsketten stützen und die Abhängigkeit von neu abgebauten Rohstoffen reduzieren. Dabei sind einige Projekte bereits aus Laborphasen heraus in Richtung industrieller Umsetzung gebracht worden, unter anderem durch Kooperationen mit Forschungseinrichtungen.

Zudem entwickelt Iondrive wässrige Natrium-Batterien (AqNa), die eine kostengünstige, sichere und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien darstellen. Dank der hohen Verfügbarkeit von Natrium, der deutlich verbesserten Stabilität und einer bis zu siebenmal längeren Lebensdauer ermöglichen AqNa-Batterien eine skalierbare Energiespeicherung mit bis zu 14.000 Ladezyklen. Die Technologie ist kompatibel mit bestehenden Lithium-Ionen-Produktionslinien und eignet sich besonders für großskalige Anwendungen wie Wind- und Solarparks, bei denen Sicherheit, Langlebigkeit und niedrige Kosten entscheidend sind.

Wettbewerber: BYD und CATL forschen an Lithium-Ersatz

BYD Company Ltd. (WKN A2N4PB, ISIN CNE100000296) gehört zu den weltweit führenden Batterie- und Elektrofahrzeugherstellern und verfolgt mehrere Innovationspfade parallel. Das Unternehmen plant, Festkörperbatterien ab 2027 zunächst in Pilotserien einzusetzen, mit dem langfristigen Ziel einer industriellen Nutzung bis etwa 2030. Diese Festkörperbatterien sollen eine höhere Energiedichte und bessere Sicherheit bieten, was sie für den Einsatz in Elektrofahrzeugen mit höherem Leistungsanspruch interessant macht.

Zusätzlich engagiert sich BYD auch in der Entwicklung weiterer Batterieformen, etwa Natrium-Ionen-Zellen und fortschrittlicher LFP-Chemien, um sowohl Kosten als auch Rohstoffabhängigkeiten zu optimieren.

Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL; WKN A2JQNK, ISIN CNE100003662) ist der weltgrößte Batteriehersteller und treibt sowohl Festkörper- als auch andere fortgeschrittene Batterieformen voran. CATL hat Festkörperbatterieproduktion für 2027 angekündigt, allerdings zunächst in kleineren Serien, und arbeitet weiterhin an der Optimierung dieser Technologie, bevor breite industrielle Einführung möglich ist.

Zugleich bleibt CATL ein zentraler Akteur bei der Weiterentwicklung klassischer und neuer Batterietechnologien und sichert über langfristige Lieferverträge und Infrastruktur-Initiativen seine Position in globalen Wertschöpfungsketten. Dazu zählen strategische Großaufträge und Partnerschaften mit Fahrzeugherstellern, die die Anwendung innovativer Batterien in unterschiedlichen Segmenten fördern.

Innovative Batterietechnologien für eine grüne Zukunft

Die Batteriebranche könnte bis in die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts von einem "Technologiesprung" profitieren, wobei sowohl Festkörper- als auch Natrium-Ionentechnologien Schlüsselrollen spielen. Die Entwicklung zu kosteneffizienteren Energiespeichern könnte die Elektrifizierung weiter vorantreiben, selbst wenn klassische Lithium-Ionen-Batterien weiterhin dominieren.

Innovative Batterietechnologien wie Festkörper- und Natrium-Ionen-Batterien prägen deshalb die langfristige Ausrichtung der Branche. Diese kollektiven Entwicklungen signalisieren einen breiteren Wandel in der Energiespeicherung, bei dem sowohl neue chemische Ansätze als auch nachhaltige Material-Zyklen eine Rolle spielen.

