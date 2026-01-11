Novo Nordisk hat als erster die US-Zulassung für seine neue Abnehmpille erhalten. Die Konkurrenzprodukte von Eli?Lilly und zwei Herausforderern werden noch getestet - zeigten aber zuletzt auch gute Ergebnisse. Die nächste Runde am Markt für Abnehmtherapien ist eingeläutet. Kurz vor dem Jahreswechsel hat Novo Nordisk die US-Zulassung für seine Abnehmpille erhalten. Bereits im Januar könnte sie auf dem global wichtigsten Markt, den USA, erhältlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE