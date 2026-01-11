Diese 26 Aktien sollten sich Anleger laut einer Studie der Investmentbank Wells Fargo genauer anschauen, denn hierbei handelt es sich nicht nur um spannende Nebenwerte, sondern auch um potenzielle Profiteure des KI-Booms. Das Jahr 2026 wurde vom Thema KI dominiert und bei Anlegern standen Werte wie Nvidia ganz oben auf der Kaufliste. Allerdings wurde dabei eine Vielzahl spannender Nebenwerte ignoriert, die ebenfalls Profiteure dieses Megatrends sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de