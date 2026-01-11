2026: Rendite voraus: Ein Rekordjahr, das Maßstäbe gesetzt hat - und ein Ausblick, der Chancen verspricht!

Anzeige / Werbung

Das vergangene Jahr war für Rohstoff-Investoren eines der Superlative. Gold und Silber jagten von einem historischen Hoch zum nächsten. Umso wertvoller war und bleibt auch in 2026 ein klarer, handlungsorientierter Fokus.

im chinesischen Horoskop stand das Jahr 2025 im Zeichen der Holz-Schlange, ein geschicktes und energiegeladenes Tier, das strategisch vorgeht. Gäbe es andererseits ein "Börsen-Horoskop", stünde das vergangene Jahr zumindest mit Blick auf Rohstoff-Investments klar im Zeichen des Bullen. Insgesamt wäre eine Mischung aus Holz-Schlange und Bär wohl das bevorzugte Tierkreiszeichen für das noch junge Jahr 2026, um mit Strategie und Trading-Geschick in den Tatzen, in vollem Umfang vom kommenden Rohstoff-Superzyklus zu profitieren.

Dabei hatte es ja bereits das vergangene Jahr wirklich in sich: Mit einem Plus von fast +64%zündete der Goldpreis eine zuletzt im Jahr 1979 gesehene Turbostufe und katapultierte mit dieser Power seine "Peripherie" in Richtung dreistellige Zugewinne: der führende Goldminen-ETF GDX legte auf Jahressicht sogar 152% zu, der Junior-Goldminen-ETF GDXJ erzielte sogar Rekordgewinne von über 160%.

Quelle: StockCharts.com

Goldminenunternehmen haben im Jahr 2025 sowohl Gold wie auch alle US-Large-Cap-Sektoren übertrumpft:

Quelle: Seekingalpha.com

Mit vielen großen, mittleren und kleineren Gewinnen haben die Abonnenten des Rohstoff-Königs mehr als sehr gut von dieser historischen Hausse profitiert.

Quelle: StockCharts.com

Im Sommer dann startete Silber seinen parabolischen Anstieg und stellte mit einem Plus von sensationellen 146% sogar das "glänzende Gelb" in seinen Schatten. Das schließlich ließ auch die Silberminen (SIL) in die Höhe schnellen. Auch hier waren wir vom Rohstoff-König einer Vielzahl von guten Unternehmen perfekt positioniert, um den vollen Hebel mitzunehmen.

Was Gold und Silber können, können Platin und Palladium auch. Denn die beiden Power-PGMs legten mit einem Jahresplus von sage und schreibe 125% respektive 65% ihre ganz persönliche Rekordrallye hin1+2.

Quelle: Seekingalpha.com

Wohlgemerkt könnten eine anhaltende Nachfrage, die stotternde Versorgung des Marktes und die historisch betrachtete Unterbewertung von Platin gegenüber Gold für weiteren Antrieb im laufenden Jahr sorgen.

Quelle: World Platinum Investment Council

Auch der Basismetall-Sektor kratzte im letzten Jahr an den Superlativen. So legte der Preis des essenziellen Industrie- & Zukunftsmetalls Kupfer um über 40% zu und nahm die Kupferminen (COPX-ETF, +88%) sowie den breit diversifizierten großen Metals-&-Minen-ETF XME (+83%) mit auf seine stellare Reise.

Quelle: StockCharts.com

Mit einem unserer Kupfer-Top-Performer im der Rohstoff-König-Depot konnten wir Gewinne von mehr als 140% realisieren, und waren also wir auch hier ganz vorne mit dabei. Daneben konnten wir u.a. mit weiteren Trades von weiteren großen Gewinnern der Kupfer-Hausse profitieren.

Uranaktien gewinnen im Energiekomplex und Lithium wird auch wieder zum Leben erweckt!

Auch wenn die Energiebranche im letzten Jahr insgesamt eher von Auf und Abs geprägt war, konnten einige Uranaktien richtig abräumen, beflügelt vom KI-Boom und der Uran freundlichen US-Energiepolitik. Entsprechend legte der Uranaktien-ETF URA um 60% zu. Wir konnten ebenfalls mit guten Aktien erfolgreiche Trades abschließen.

Ein grandioses Comeback feiert der Lithium-Sektor, der durch die Trendwende der Lithiumpreise in China (größter Konsument) eine neue Dynamik erfährt. Diese wurde zusätzlich befeuert, als Analysten der Schweizer Großbank UBS Ende 2025 ihre kurz- bis mittelfristigen Prognosen für die Kalenderjahre 2026, 2027 und 2028 um 64%, 148% bzw. 94% erhöhten3 ebenso wie sie ihre Berechnungen für die weltweite Batterienachfrage für den Zeitraum 2025 bis 2030 um bis zu 11% nach oben korrigierten4.

Rohstoff-König: Perfektes Timing im Trading!

?

?

Wer dem der Rohstoff-König gefolgt ist, konnte erleben, wie aus fundierter Analyse, Timing und Erfahrung eine beeindruckende Gewinnserie entstanden ist. Zahlreiche Trades erreichten ihre Kursziele sehr oft schon in sehr kurzer Zeit. Oft reichte bereits der erste Trade, um die Kosten des Abonnements reinzuholen, sogar beim Jahresabo!

Inmitten der außergewöhnlichen Performance von Gold, Silber, Kupfer und ausgewählten Junior-Minen, waren Gewinnmitnahmen von 30, 40, 50% und deutlich mehr keine Ausnahmen oder Ausreißer, sondern das Resultat einer klaren Struktur und eines konsequenten Systems: fundierte Recherche, diszipliniertes Risikomanagement und ein tiefes Verständnis der Rohstoffzyklen.

Genau dies sind die Zutaten des Erfolgsrezepts des der Rohstoff-Königs. Mit mehr als 20 Jahren Markterfahrung - aus Bullen- wie aus Bärenmärkten, (er)kennet unser Chefredakteur Oliver Groß nicht nur die großen Trends, sondern auch die Fallstricke, die gerade in volatilen Phasen teuer werden können.

Statt blinder Euphorie liefert der Rohstoff-König Orientierung. Anstelle hektischer Reaktionen bekommen unsere Abonnenten einen klaren Kompass und zielgerichtete Navigation auch in turbulenten Zeiten.

Für 2026 rechnen viele Marktbeobachter, wir übrigens auch, mit deutlich höherer Volatilität. Geopolitische Spannungen, strukturelle Angebotsengpässe bei kritischen Metallen, geldpolitische Unsicherheiten und spekulative Übertreibungen werden die Märkte bewegen - oft schnell und unbarmherzig. Spätestens in einem solchen Umfeld trennt sich Erfahrung von Hoffnung.

Und dann ist eine verlässliche, "helfende Hand" an der Seite von unschätzbarem Wert, vor allem da der der Rohstoff-König gegebenenfalls sein Depot mit Optionen gegen fallende Kurse absichert.

Wer Rohstoffe nicht dem Zufall überlassen will, sondern einen Navigator sucht, der durch stürmische Märkte führt, findet im der Rohstoff-König einen Partner mit Substanz, Historie und nachweisbaren Erfolgen. Dieser Jahresrückblick zeigt, was möglich war und was für 2026 an Chancen drin sein könnten, vor allem dann, wenn eine fundierte Expertise den Kurs vorgibt.

