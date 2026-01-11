Sensationelle Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie sprechen für sich…

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die zukünftige Entwicklung des Kupfermarktes könnte sich in den nächsten Jahren dramatischverändern - und das sowohl für Wirtschaft als auch Technologiesektoren. Der rote Rohstoff, traditionell ein Indikator für globale Industriekraft, steht im Zentrum einer umfassenden Transformation hin zu einer elektrifizierten und digitalisierten Welt.

Bereits heute treibt die Energiewende die Nachfrage deutlich in die Höhe: Wind- und Solarenergie, elektrische Netze, Batterien und vor allem Elektrofahrzeuge benötigen signifikant mehr Kupfer als konventionelle Technologien. So werden allein für Elektroautos, Ladestationen und erneuerbare Infrastruktur in den 2020er-Jahren Millionen zusätzlicher Tonnen gebraucht, was die Nachfrage gegenüber früheren Jahrzehnten stark beschleunigen dürfte.

In Summe werden in einem Elektroauto durchschnittlich 77,5 kg Kupfer verbaut, etwa viermal so viel wie in einem vergleichbaren Verbrennermodell.

Quelle: @jackprandelli auf X

Auf der Angebotsseite dagegen entstehen anhaltende Engpässe: Wachsende Investitionslückenin der Minenproduktion, Verzögerungen bei neuen Projekten und soziale wie ökologische Hürden in wichtigen Förderländern hemmen das Wachstum der Kupferversorgung. Mehrere Analysten prognostizieren deshalb anhaltende Angebotsdefizite, die den Markt bis in die 2030er Jahre hinein belasten könnten.

Zudem beeinträchtigten Minenstörungen in 2025 die Angebotsseite, die auch in 2026 weiter anhalten könnten, z.B. die Produktionsprobleme in der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan in Indonesien, dessen Betrieb wohl erst wieder im Juli 2026 aufgenommen werden wird. Aber auch eine langsamere Erholung der Produktion in Chile und wiederkehrende Proteste in Peru, unterstreichen die strukturellen Angebotsengpässe.

Preisprognosen spiegeln diese Spannung wider: Viele Experten sehen Kupferpreise in historisch hohen Regionen und sogar weiter steigende Niveaus durch strukturelle Nachfrage- und Angebotsdynamiken. In Summe bleibt Kupfer ein Schlüsselrohstoff der Zukunft, dessen Marktentwicklung eng mit der globalen Transformation zu sauberer Energie, Digitalisierung und nachhaltigem Wachstum verknüpft ist.

Unternehmen wie z.B. Arizona Sonoran Copper Company Inc. (WKN: A3C8MS) zählt zu denNutznießern dieser Entwicklung.

Mit großen Schritten in Richtung Produktion!

Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) ist ein dynamisches und spannendes Kupfer-Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich anschickt, eine bedeutende Rolle in der amerikanischen Rohstofflandschaft zu übernehmen. Gegründet 2019, konzentriert sich das Unternehmen auf die Erschließung und spätere Produktion von Kupfervorkommen in Arizona - einem der geopolitisch stabilsten und stärksten Bergbauregionen der USA.

Quelle: Arizona Sonoran Copper Inc. (Homepage)

Im Zentrum der Ambitionen von Arizona Sonoran Copper Inc. (WKN: A3C8MS) steht das Cactus-Projekt, ein Brownfield-Kupferprojekt auf privatem Land nahe Casa Grande, das auf bestehenden Infrastrukturressourcen wie Strom, Wasser, Straßen und Schienenzugang aufbaut. Diese Lage verschafft dem Unternehmen nicht nur logistische Vorteile, sondern reduziert auch das Risiko und die Kapitalintensität gegenüber vielen anderen Minenvorhaben.

Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) strebt nicht nur eine starke wirtschaftliche Rendite an, sondern legt auch Wert auf nachhaltige und verantwortungsvolle Produktion - ein Aspekt, der im global wachsenden Fokus auf grüne Technologien und kritische Mineralien immer wichtiger wird.

Mit einem erfahrenen Managementteam, bedeutenden Investitionen und strategischen Partnerschaften steht das Unternehmen an der Schwelle, seinen Traum von einem eigenständigen, leistungsstarken Kupferproduzenten Wirklichkeit werden zu lassen - und könnte damit ein Schlüsselspieler bei der Versorgung der USA und der Welt mit einem der wichtigsten Rohstoffe der Energiewende werden.

Sehr gute Ergebnisse der PFS belegen die Werthaltigkeit!

Das Cactus-Projekt ist ein potenzieller Eckpfeiler der zukünftigen amerikanischen Kupferproduktion, wie die kürzlich veröffentlichte Vormachbarkeitsstudie eindrucksvoll zeigt. Laut dieser Studie soll Cactus eine klassische Tagebauoperation mit Heap-Leach- und SX/EW-Verarbeitung werden, die über eine geplante Betriebsdauer von 22 Jahren jährlich im Durchschnitt rund 99.000 Tonnen Kupfer in Form von LME-Grade-A-Kathoden direkt vor Ort herstellen, und in den ersten zehn Jahren sogar etwa 113.000 Tonnen pro Jahr produzierten könnte.

Insgesamt verfügt die Firma über 11 Mrd. Pfund Kupfer (gemessen und angezeigt) mit einem Gehalt von 0,48% Cu aus den Lagerstätten Parks/Salyer, Cactus West, Cactus East und dem Lagerstock.

Quelle: Arizona Sonoran Copper Inc. (Homepage)

Die ökonomischen Kennzahlen lesen sich dabei wie aus einem Lehrbuch: Bei einem angenommenen Kupferpreis von 4,25 USD pro Pfund (aktuell etwa 5,90 USD pro Pfund) erreicht das Projekt einen Net Present Value (NPV8%) nach Steuern von etwa 2,3 Milliarden USD und eine Internal Rate of Return von rund 22,8%, mit einer Kapitalrendite-Payback-Zeit von nur etwas mehr als fünf Jahren.

Ein weiterer Pluspunkt ist die niedrige Kapitalintensität um eine Produktion von rund 10.894 USD pro Tonne produzierten Kupfers zu erreichen, bei absolut konkurrenzfähigen Betriebskosten (C1 rund 1,34 USD/lb), was Cactus zu einem wirtschaftlich robusten Projekt machen könnte.

Neben dem klar strukturierten Hauptbetrieb eröffnen sich durch spätere Erweiterungen und die mögliche Erschließung zusätzlicher Lagerstätten wie Cactus East weitere Chancen, die Lebensdauer und Produktion über das bereits beachtliche Grundgerüst hinaus zu steigern. Die endgültige Investitionsentscheidung könnte dabei bereits Ende 2026 fallen.

Somit positioniert sich das Cactus-Projekt als strategisch wichtiges, wirtschaftlich vielversprechendes Kupfervorhaben in einem geopolitisch stabilen Umfeld, das nicht nur Arizona, sondern auch die gesamte US-Kupferlieferkette nachhaltig stärken könnte.

Arizona Sonoran Copper hat die Kasse prall gefüllt!

Im Dezember 2025 war es dem Unternehmen möglich in Summe 96,7 Mio. CAD einzusammeln. Der Nettoerlös wird für bestimmte frühe Entwicklungsaktivitäten des Cactus-Projekts sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Somit sind ausreichend Mittelvorhanden, um die wichtigsten Arbeitspakete umzusetzen. Dazu gehören der Abschluss der Genehmigungsänderungsverfahren und die endgültige Machbarkeitsstudie, die Weiterentwicklung der Projektfinanzierung sowie weitere Ausgaben im Zusammenhang mit den frühen Entwicklungsaktivitäten des Cactus-Projekts.

Fazit: Hier entsteht eine zukünftige Kupferstütze Amerikas!

Die aktuellen sehr guten Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie und die exzellenten aktuellen und auch zukünftigen Marktbedingungen im Kupferbereich, haben wohl den Ausschlag gegeben, das Premiumprojekt Cactus im 100% Eigenbesitz zu belassen.

Daher habe man sich mit Nuton, ein Joint Venture von Rio Tinto und Aktionär von Arizona Sonoran Copper Inc. (WKN: A3C8MS), darauf geeinigt, im Januar Gespräche zu führen, um eine einvernehmliche vorzeitige Beendigung der Option auf ein Joint-Venture-Abkommen für das Cactus-Projekt aufzunehmen.

Dieser Schritt zeigt unverblümt, welch immenses Potenzial das Management in seinem Vorzeigeprojekt sieht und man davon ausgehen kann, dass die sehr gute Performance der Gesellschaft noch längst nicht beendet ist.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Enthaltene Werte: CA04058Q1054,XC0009656965