Das starke Wochenfinale bringt den Dax für die neue Handelswoche in eine exzellente Ausgangsposition. Einer Fortsetzung der Rekordjagd scheint nicht sonderlich viel im Weg zu stehen. Nach dem Vorstoß über die 25.200 Punkte steht für den Dax die Tür auf der Oberseite offen. Weitere Rekorde scheine bereits ausgemachte Sache, dabei hat es die kommende Woche in sich. Zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten könnten dem Dax in der nächsten Handelswoche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
