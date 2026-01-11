Der Wunsch nach einem höheren Gehalt, mehr Wertschätzung und besseren beruflichen Perspektiven sorgen für eine hohe Wechselbereitschaft. Dabei ist das in einem abkühlenden Arbeitsmarkt eher ungewöhnlich. Der Jahresbeginn gilt traditionell als Zeit der guten Vorsätze. Für viele Menschen in Deutschland scheint das auch eine Neubewertung ihrer beruflichen Situation zu bedeuten. Wie die FAZ berichtet, ist Anfang 2026 mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n